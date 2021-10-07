Milli halterci, Tokyo 2020 dönüşü ayağının tozuyla 3 altın madalyaya uzandı

Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli sporcu Nuray Levent, 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarı elde ederek Türkiye'ye gurur yaşatmak istiyor.

Küçük yaşlarda tanıştığı antrenörü sayesinde haltere başlayan 21 yaşındaki Levent, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde etti.

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde eden tek kadın haltercisi olan Levent, bu organizasyonda 64 kiloda 9. oldu.

Olimpiyat sonrası antrenmanlarını sıkı şekilde sürdüren milli sporcu, Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, koparmada 96 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda 214 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya alarak adını zirveye yazdırdı.

Hedefini daha da büyüten Levent, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan da Türkiye'ye madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Levent: "Olimpiyatlar her zaman ilk hedef"

Avrupa şampiyonu Nuray Levent, AA muhabirine, kotanın çok geç açıklanmasından dolayı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda istediği dereceyi alamadığını belirterek, "Tokyo'dan döndüğümüzde Isparta'da 1,5 ay kamp dönemimiz oldu. Ardından Finlandiya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 23 yaş altında çok şükür birinci oldum." dedi.

Şampiyonada birinci olabilmek için ne gerekiyorsa yaptığını aktaran Levent, şunları kaydetti:

"Benim adıma olimpiyatlar her zaman ilk hedef. 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya almak için mücadele edeceğim ve inşallah başaracağım. Önümüzdeki nisan ayında Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası olacak, orada da derece yapıp madalya almak istiyorum. Ayrıca Konya'da 2021 İslami Dayanışma Oyunları olacak, 2022 yılına ertelendi, orada derece alıp İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Öncelikli hedeflerim bunlar."

"Ailelerin, çocukların arkasında durmaları gerekiyor"

Nuray Levent, spor yaparken motivasyon ile hedef odaklı çalışmalar yapılmasının önemine işaret ederek, sporda çok çalışmanın ve devamlılığın şart olduğunu dile getirdi.

Gençlere spor yapmalarını tavsiye eden Levent, "Hangi branş olursa olsun, spor yararlıdır. 13 yaşımdan itibaren spor yapıyorum. Ailemden büyük destek alıyorum. Onlar benim iyi ve kötü zamanlarımda yanımdalar. Ailelerin, çocukların arkasında durmaları gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.