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Milli para triatlet Uğurcan Özer, Abu Dabi'de yarışacak - Son Dakika

Milli para triatlet Uğurcan Özer, Abu Dabi'de yarışacak

01.11.2021 14:50
Milli para triatlet Uğurcan Özer, Abu Dabi'de yarışacak

Dünya sıralamasında ilk 25 içinde yer alan tek Türk para triatlet Uğurcan Özer, 5-6 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Dünya sıralamasında ilk 25 içinde yer alan tek Türk para triatlet Uğurcan Özer, 5- 6 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 9, İspanya'da 6. olarak önemli puanlar toplayan milli para triatlet Uğurcan Özer, Dünya Şampiyonası'na antrenörü Mert Onaran ile hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğurcan Özer, bisiklet parkurunun rüzgarlı bir ortamda, teknik dönüşlerin olduğu sprint mesafe bir yarış olarak dünyaca ünlü Abu Dabi Formula 1 Grand Prix pistinde koşulacağını belirterek, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmış, en iyi para triatletlerin yarışacağı çok önemli bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Şampiyonası'nda elinden gelenin en iyisini yapmayı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini vurgulayan Uğurcan Özer, "Yarış boyunca stratejim, önce ilk 10 içinde yer almak, sonra da kürsüyü zorlamak olacak." ifadelerini kullandı.

Uğurcan'ın ilkleri yaşatmayı seven bir sporcu olduğunu vurgulayan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise şunları kaydetti:

"Sporcumuzdan yeni bir başarı daha bekliyorum. Uğurcan, Akdeniz Oyunları'nda finalist, Dünya Kupası'nda beşinci olan çok özel bir para triatlet. Dünya sıralamasında ilk 25 içinde yer alan ilk ve tek sporcumuz olarak göğsümüzü kabartmayı her zaman bildi. Azmiyle, hırsıyla engelli tüm vatandaşlarımız için harika bir rol model olmayı sürdürüyor. Tüm triatlon camiamız gibi ben de kendisiyle gurur duyuyorum."

Milli para triatlet Uğurcan Özer, Abu Dabi'de yarışacak
Milli para triatlet Uğurcan Özer, Abu Dabi'de yarışacak

Dünya Şampiyonası, Triatlon, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli para triatlet Uğurcan Özer, Abu Dabi'de yarışacak - Son Dakika Spor


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