Muratpaşa Belediyespor, Fenerbahçe Terrazzo ile karşılaşacak

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Fenerbahçe Terrazzo, Muratpaşa Belediyespor'a konuk olacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ligin ikinci haftasındaki maç 17 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak.

Sezona, deplasmanda Fethiye Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle başlayan Muratpaşa zorlu karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Emin İmen, lige kazanarak başladıklarını belirterek, "Kazanarak devam etmek istiyoruz. Bu anlamda da en büyük destekçimiz, seyircilerimizi Fenerbahçe maçına davet ediyorum. Onlar bizim için iyi bir güç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan İrem Özgür ise "Deplasmanda ilk maçımızı kazandık. Evimizde de galibiyetle başlamak istiyoruz. Tüm Muratpaşa'yı maça bekliyoruz." ifadelerini kullandı.