- Mustafa Reşit Akçay: "Bugün bu ligde puan altındır"

DENİZLİ - TFF 1. Lig'in 11. haftasında Denizlispor ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kocaelispor maçının 1-1 beraberlikle sonuçlanmasının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Deplasmanda alınan bu puanın bize son derece önemli olduğunu ve 1 puan kazandığımız için de arkadaşlarımı kutluyorum. Maçta 2 puan kaybettik bir de sakatlanan oyuncularımızı kaybedersek üzülürüz" şeklinde konuştu.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Denizli'de oynanan Denizlispor - Kocaelispor karşılaşmasının beraberlikle sonuçlanmasının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay açıklamada bulundu. Akçay, "Deplasmanda kazanmak için geldiğimiz bir deplasmandı. İyi başladığımız bir oyunu 90'nıcı dakikaya kadar sürdürmekte zorlandık. Geçen haftaki talihsiz bir mağlubiyeti ona benzer bir sonuç oluşacaktı neredeyse garip bir şekilde geriye yaslanma ihtiyacı hisseden bir yapı oluştu. Bununda çözümü için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Psikolojik olarak oyuncuya bağlı bu paradikma ve anlayışın ortadan kaldırılması için elimizden geleni yapacağız. Maça çok iyi başladığımız ve çok iyi pozisyonlar bulduğumuz atamadığımız bir 50-60 dakika sonrada rakibe zaman zaman bulduğu pozisyonlar oldu. Ama biz maçın konumuna daha yakın olmamıza rağmen bugün beraberlikle dönüyoruz. Bugün bu ligde puan altındır bunu her zaman söylüyorum. Deplasmanda alınan bu puanın bize son derece önemli olduğunu ve 1 puan kazandığımız için de arkadaşlarımı kutluyorum. Birkaç arkadaşımızın sakatlığı oldu umarım çok kötü olmaz maçta 2 puan kaybettik birde onları kaybedersek üzülürüz" dedi.