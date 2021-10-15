Necdet Ayaz adaylıktan çekildi

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yapılacak olan seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıklayan Necdet Ayaz, karşılaştığı engeller nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısı ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Adaylığını açıklayan Necdet Ayaz, karşılaştığı engeller nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Ayaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Hepinizin bildiği gibi 27 Eylül 2021 tarihinde TSYD Genel Merkezinde "Doğru, Dürüst ve Saygın Başarılara" sloganıyla Atletizm Federasyonu Başkanlığı'na aday adayı olduğumu açıklamıştım. Genel olarak spor camiası ve sizler nezdinde aday adaylığımın Türk Atletizmi için olumlu bir adım olduğunun görülmüş olması beni mutlu kıldı. Ancak bu genel kanaatin verdiği enerji ve moralle çalışmaya başlayınca gördüğüm engeller beni ciddi anlamda üzdü. Üzdü çünkü yüzde 15 delegenin imzasının alınması tabiri caiz ise adayların dilenci konumuna düşürülmüş olmasıdır. Danıştay'ın iptal kararındaki nedenlerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Garip olan durum ise bazı federasyonların Danıştay kararına uymayarak seçim yapacak olmasıdır. Bizim federasyon da Danıştay kararına uymayan federasyonlar arasındadır maalesef" dedi.

Ayaz, delege listesinin yayınlandığı 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren yaptığı çalışmalarda karşılaştığı etik olmayan durumları ise şöyle sıraladı:

"Mevcut Federasyon Başkanı, 281 delege listesini ilan etmeden önce başkanlık pozisyonunu kullanarak birçok kulüp ve delegeye ulaşarak ve malzeme dağıtarak imza alınmış olduğu. Demokratik ve çoğulcu bir katılımın önlenmesi için de şahsım ve diğer adayların önünün kesilmesine yönelik mükerrer oy oluşturulması çalışmalarının yapılıyor olması. Faal olmayan antrenör, hakem ve en fazla milli olan sporcular arasında çekilmesi statü gereği olan kurada çok sayıda önemli sporcuların bulunmadığı. Mevcut federasyonun yönetim kurulu üyesi olan 4 kişinin önemli bir kulübümüzün delege listesinde yer almış olması."

"Bu seçim yarışını sürdürmemin doğru olmayacağı gerçeğiyle karşılaşmış bulunuyorum"

Yaşamının her alanında sportmenliği ve ahlaki kuralları ön planda tuttuğunu vurgulayan Necdet Ayaz, "İlkelerimden ödün vermeden duruş sergilemeyi, yan yollara ve hilelere sapmadan, başı dik olarak atletizmde "Doğru, Dürüst ve Saygın Başarılar" elde edilmesi için aday olmuştum. Ancak, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren bugüne kadar yaptığım çalışmalarda etik kurallara uyulmayan, demokratik ve yasal olmayan bu seçim yarışını sürdürmemin doğru olmayacağı gerçeğiyle karşılaşmış bulunuyorum. Bu nedenle mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı adaylığından çekilmek istiyorum" diye konuştu.

Necdet Ayaz, açıklamasını bitirirken, "Aday olmamı öneren, beni aday yapmak için imza veren saygıdeğer büyüklerim, arkadaş ve kardeşlerimin isimleri mevcut federasyonun cadı avı uygulamasıyla mağdur edilmemeleri için bende saklı kalacaktır. Bence camiamın gerçek değerleri de bu isimlerdir. Bütün bu gelişmeler sonucunda 'İltifat marifete tabidir' sözü doğrultusunda aday olmamı öneren, imzalarını veren, basın açıklamama katılan, yaptığım açıklamaları yazılı ve görsel medyada kullanan ulusal ve yerel medyanın değerli temsilcileri ile sosyal medyada destek mesajları yayınlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL