Üye Girişi
New York'ta Türk sporcuların başarısı - Son Dakika

New York'ta Türk sporcuların başarısı

27.10.2021 22:49

- New York'ta Türk sporcuların başarısı New York'un en prestijli yarışması Empire State'e bu yıl Türkiye'den iki sporcu katıldı.

- New York'ta Türk sporcuların başarısı

İSTANBUL - New York'un en prestijli yarışması Empire State'e bu yıl Türkiye'den iki sporcu katıldı.

New York'un en ünlü binasında bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Empire State Koşusu, Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda gerçekleştirildi. Maratonda bu yıl 24 ülkeden 200'den fazla sporcu, 1576 basamak çıkarak Empire State binasının 86'ıncı katına ulaşmak için yarıştı. Birinciliği erkeklerde 10 dakika 46 saniyelik derecesiyle Malezyalı Wai Ching Soh, kadınlarda ise 14 dakika 1 saniye ile Amerikalı Cindy Harris elde etti.

Türkiye'den iki sporcu katıldı

Koşuya Türkiye'den iki sporcuyla katıldı. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle koşuya engelli haklarına dikkat çekmek amacıyla iki sporcusuyla katıldı. İZEV adına koşuda, 61 yaşındaki bedensel engelli atlet Kemal Özdemir ve uluslararası markaların sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan atlet Mert Onaran yarıştı.

New York'taki yarışmaya ilk defa katılan engelli sporcu Kemal Özdemir, yarışı 20 dakika 45 saniyede tamamladı ve kendi grubunda 2'inci oldu. Milli atlet Mert Onaran ise 1586 merdiveni 17.51 saniyede tamamlayarak 33'üncü oldu.

Mert Onaran, İZEV ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, Empire Stade Maratonu'nda iyi bir sonuç aldıklarını belirtirken, ilk defa böyle bir yarışmaya Türkiye adına katılmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Kemal Özdemir ise, "İlk defa katıldığımız bu maratonda 2. gelerek büyük bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum. Sanırım hedefimize de ulaştık, iyi bir dereceyle yukarı çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bir başka hedefimiz olan zihindeki yıkılmak zorunda olan duvarı yıkmak için burada olduğumuzu da herkese duyurduk" diye konuştu.

İZEV Başkanı Hakan Kural, vakfın son yıllarda tüm projelerinde Türkiye sosyal markasını işleyecek ve globale çıkartacak çalışmalar yaptığını belirterek, bu kez de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle engellilik bağlamında Türkiye'nin vizyonunu dünyaya anlatmak istediklerini dile getirdi.

Empire State Koşusu'na engelli hakları için katıldıklarını ifade eden Kural, "Bu bir ilk ve hayal ettiğimiz bir duraktı. Bundan sonra da Avrupa'da pek çok çalışma yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışma sonunda dereceye girenlere THY tarafından açık bilet hediye edildi.

New York'ta Türk sporcuların başarısı
New York'ta Türk sporcuların başarısı
New York'ta Türk sporcuların başarısı
New York'ta Türk sporcuların başarısı

Empire State, New York, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor New York'ta Türk sporcuların başarısı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rayo Vallecano, Falcao'nun golüyle Barcelona'yı yendi 22:03 Rayo Vallecano, Falcao'nun golüyle Barcelona'yı yendi Orman yangını sonrası tutuklanıp serbest kalan 7 Rus turist mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı 21:25 Orman yangını sonrası tutuklanıp serbest kalan 7 Rus turist mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı 20:41 Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır 19:56 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi 19:31 Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu 17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu 17:12 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı         
22:27
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek         
20:46
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı         
20:25
Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi         
19:40
Diyanet', Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş         
18:32
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 22:54:22. #1.12#
SON DAKİKA: New York'ta Türk sporcuların başarısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement