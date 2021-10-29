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Ordu'da 16 ilçeye yeni spor sahası kazandırıldı - Son Dakika

Ordu'da 16 ilçeye yeni spor sahası kazandırıldı

29.10.2021 16:28
Ordu'da 16 ilçeye yeni spor sahası kazandırıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, il genelinde 16 ilçede yapımı tamamlanan yeni spor sahaları hizmete açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, il genelinde 16 ilçede yapımı tamamlanan yeni spor sahaları hizmete açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimini sporla buluşturmak için ilçelerde başlattığı spor tesisi yatırımlarına devam ediyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalarda Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde planlanan spor tesisleri hizmete girdi. İhalesi yapılan ve çalışmaların devam ettiği Çamaş, Gölköy ve Kabadüz ilçelerindeki ise spor tesislerinin tamamlanması için ekipler mesaisini sürdürüyor.

Daha önce var olan branşlara yenilerini de ekleyerek sporun daha fazla kitleye ulaşması için yoğun çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu 12 farklı branş ve 958 sporcu ile Ordu'yu ulusal ve uluslararası turnuvalarda yarışmalarda temsil ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde, güreş, taekvondo, judo, satranç, boks, kick boks, işitme engelliler güreş, yelken, bedensel engelliler yüzme, tekerlekli sandalye basketbol, kano ve hentbol takımları yer alıyor. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ordu'da 16 ilçeye yeni spor sahası kazandırıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ordu'da 16 ilçeye yeni spor sahası kazandırıldı - Son Dakika
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