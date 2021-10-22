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Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak mücadelesi İzmir'de yapılacak - Son Dakika

Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak mücadelesi İzmir'de yapılacak

22.10.2021 09:37
Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak mücadelesi İzmir'de yapılacak

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından hafta sonu İzmir'de düzenlenecek.

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından hafta sonu İzmir'de düzenlenecek.

Süper Grup'ta 7, Maxi Grup'ta 22 aracın yer alacağı organizasyon, yarınki idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek. Saat 16.10'da Maxi Grup ilk yarışı ve saat 17.00'de de Süper Grup ilk yarışları koşulurken, ikinci yarışlar 24 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Maxi Grup ikinci yarışı saat 13.00'te, Süper Grup ikinci yarışı ise saat 14.30'da başlayacak ve organizasyon saat 15.30'daki ödül töreni ile sona erecek.

Şampiyonada 4. ayak mücadeleleri öncesinde Süper Grup'ta 38 puanı bulunan Sinan Soylu birinci, 33 puanla Ümit Ülkü ikinci ve 30 puana ulaşan Murat Engin üçüncü durumda bulunuyor.

Maxi Grup'ta ilk 3 sırada ise İbrahim Okyay (59), Turgut Konukoğlu (46) ve Yiğit Eröge (39) yer alıyor.

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak mücadelesi İzmir'de yapılacak - Son Dakika Spor


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