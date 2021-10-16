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Oturarak voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor - Son Dakika

Oturarak voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor

16.10.2021 11:02
Oturarak voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Antalya'da yarın başlayacak Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda erkek milli takımının ilk 8'de yer almasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Antalya'da yarın başlayacak Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda erkek milli takımının ilk 8'de yer almasını beklediklerini söyledi.

Kemer ilçesindeki organizasyon 17 ülkeden, 16'sı erkek, 11'i kadın 27 milli takımın katılımıyla 17-23 Ekim'de gerçekleştirilecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yapılacak turnuvada geri sayım başladı.

Ay-yıldızlılar, hem erkeklerde hem kadınlarda yarın başlayacak mücadeleler öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda Selma Eğilmez, Duygu Akçakaya, Ahsen Dishe, Seda Nur Altay, Bengisu Yıldırım, Göksu Kendier, Serap Müge Yıldız, Özge Toklu, Elif Acar, Sena Karaoğlu, Betül Tural, Pantuş İlke Naz Hoş, erkek milli takımında ise Mehmet Yılmaz, Onur Yıldırım, Samet Yılmaz, Ahmet Tezcan, Ali Ünsal, Yunus Özbahyan, Gökhan Gök, Tarkan Atik, Oytun Çalkap, İbrahim İdan, Yahya Çolak, Muhammed Öz, Metin Karaca kadroda yer aldı.

Uztürk: "Güzel bir şampiyona olacağına inanıyoruz"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası öncesi geldiği Antalya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun önemine değinen Uztürk, "Güzel bir şampiyona olacağına inanıyoruz. Ekipler burada olmaktan mutlu." dedi.

Uztürk, erkek milli takımının 5 yıldır Avrupa şampiyonalarına katıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Oturarak voleybol branşında Avrupa şampiyonasına ilk defa ev sahipliği yapacağız. Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de olması nedeniyle kadın takımımızı yeni oluşturduk. Kadın milli takımının ilk deneyimi, ilk resmi organizasyonu olacak. Erkek takımımızla ilk 8'e girebilirsek, bizim için başarılı bir sonuç olacak. Avrupa'da erkek takımımızla yendiğimiz takımlar var. Direkt bu şampiyonaya katılma hakkını kazanmış bir ekip. İnşallah sportif yönden de organizasyon yönünden de iyi izler bırakırız. Ekipleri Antalya'dan ülkelerine mutlu göndermeyi istiyoruz."

Turnuvanın ciddi bir organizasyon olduğunu vurgulayan Uztürk, Avrupa ParaVolley Federasyonu yönetiminin Antalya'da toplandığını, genel kurulda kendilerinin de oy kullandığını dile getirdi.

Daha önce ampute futbol, paralimpik atıcılık ve badminton gibi branşlarda Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Uztürk, "2017 yılında ampute futbolda Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getiren organizasyonu İstanbul'da düzenlemiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Antalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Oturarak voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


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