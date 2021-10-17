- Özcan Bizati: "Bursa şehri çok daha fazla sevinecek"

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade ederek, "Oyuncularımızın antrenmanda katılımları çok iyiydi. Böyle devam ettiği sürece bursa şehri çok daha fazla sevinecek. Sabırlı olacağız 1 galibiyetle hiç bir şey bitmedi" dedi.

Bursaspor kendi evinde karşılaştığı Boluspor'u 3-1'le geçti. Maçın ardından konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, "İki haftalık çalışma sürecimiz oldu. Orada bazı oyun karakteri ortaya koymak istemiştik. Onun meyvelerini toplamaya başladık. Bunun devamı getirmek lazım. Bir galibiyet ile her şey bitmiyor. Devam ettirmek için elimden geleni yapacağız. Coşku her şeyden önemli ama oyunumuzu geliştirmek gerekiyor. Bunları da yavaş yavaş yapacağız" diye konuştu.

"Bizim için kamp çok verimli geçti. Orada eğlendik ve iyi antrenmanlar yaptık" diyen Bizati, "Eğlenerek iş yapılmasından yanayım. Antrenmanların içinde yüksek tempo vardı. Bizim antrenmanlarımız hep zevkli ve temposu yüksektir. Oyuncularımızın katılımları çok iyiydi. Böyle devam ettiği sürece Bursa şehri çok daha fazla sevinecek. Sabırlı olacağız bir galibiyetle hiç bir şey bitmedi" dedi.

Bazı oyuncuların sakatlık ve hastalıklarının olduğunu vurgulayan Bizati, "Sakatlık ve hastalıklar var. Eksik değiliz. Benim için oynamayan değil, sahadaki oyuncuların performansı daha önemlidir. Bir haftalık kamp sürecinde bu duruma geldik. Oyuncular bir şeyler istiyorlar. Taktiksel olarak bir şey istiyorlar ama fiziksel gücümüz yetmiyordu" ifadelerini kullandı.