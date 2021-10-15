- (Özel haber) İBBSK Kadın Buz Hokeyi Takımı Deniz İnce'ye emanet

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni oluşturulan kadın buz hokeyi takımının başına Erkek Buz Hokey Milli Takım antrenörü Deniz İnce'yi getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni oluşturulan kadın buz hokeyi takımına antrenör Deniz İnce'yi getirdi. Aynı zamanda Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı'nı da çalıştıran İnce, Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreni ile kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne bağlayan imzayı attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan İBBSK Başkanı Fatih Keleş, "Aynı zamanda milli takım hocamız. Dolayısıyla biz de buz hokeyini ne kadar istediğimizi arzuladığımızı biraz da göstermek amacıyla böyle değerli bir hocayla çalışmak istedik. Hem kulübümüzde buz hokeyini geliştirmek adına çok güzel işler yapacağız birlikte. Kendisinden beklentimiz yüksek. Kulüp ve yöneticiler olarak elimizden ne geliyorsa ne yapabiliyorsak yanında olacağız ve katkı sunacağız. Güzel bir sezon olsun. Sakatlık hastalık olmadan güzel bir sezon umuyorum" şeklinde konuştu.

Deniz İnce: "İBBSK ile hayallerimiz Türk buz hokeyini bir yerlere getirebilmek"

Antrenör Deniz İnce de İBBSK buz hokeyi takımına katıldığı için çok heyecanlı olduğunun altını çizerek, "İstanbul'da doğmuş büyümüş ve bu spora İstanbul'da başlamış ve milli takımlara gerek sporcu olarak gerek hocalık olarak uzun süre temsil etmiş birisi olarak burada benim de hayalim gerçekleşiyor. Profesyonelce sporun arkasında duran İBBSK ile bizim de hayallerimiz Türk buz hokeyini bir yerlere getirebilmek hem kulüp bazında hem milli takımlar bazında için çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Gerek altyapılar gerek üst takımlarda hepsinde bir buz hokeyi kültürünü oturtup ileriye yönelik çalışmalar yapıp İstanbul'un ismini uluslararası arenada buz hokeyinde duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün tecrübemizle bilgimizle elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Çok genç bir sporcu ekibimiz var. Altyapılarda üstlerde değerli hocalar var. Ben ileriye yönelik güzel işler çıkartacağımıza eminim ve çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.