Özel sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Çoşar, Avrupa şampiyonu

İtalya 'nın Ferrara şehrinde başlayan 2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda milli judocular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı.

ANKARA/DHA-2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda mindere çıkan özel sporcular Talha Ahmet Erdem ile Doğukan Coşar, judo branşında Avrupa Şampiyonu oldu.

Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar