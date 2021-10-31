Pınar Karşıyaka'da Alex Tyus tamam

ING Basketbol Süper Ligi'nde haftaya liderlik koltuğunda başlayan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon yine final mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, transfer listesindeki Euroleague'in iddialı takımlarından Real Madrid'ten ayrılan pivot Alex Tyus'la anlaşarak İzmir'e getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde haftaya liderlik koltuğunda başlayan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon yine final mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, transfer listesindeki Euroleague'in iddialı takımlarından Real Madrid'ten ayrılan pivot Alex Tyus'la anlaşarak İzmir'e getirdi. Ülkemizde daha önce Anadolu Efes ve Galatasaray formalarıyla Euroleague'de mücadele eden, 2014 yılında Maccabi Tel Aviv'le Euroleague şampiyonluğu yaşayan 33 yaşında, 2.03 boyundaki Tyus'un sağlık kontrolünden geçerek yeni haftada takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Bu sezon çok iddialı bir kadro kuran Kaf-Kaf'ta Tyus'un gelişiyle kadrodaki yabancı sayısı 7'ye çıkarken, ilk haftalarda beklenen performansın altında kalan Akil Mitchell'la yollar ayrılacak.



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