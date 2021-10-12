Pınar Karşıyaka evinde Avrupa sahnesinde

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sezona İsrail'de Hapoel Jerusalem'i yeni transferlerinden Bonzie Colson'un son saniye üçlüğüyle 86-84 mağlup eden Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yarın evinde uzun süre sonra taraftarıyla buluşacak. Yeşil-kırmızılı ekip gruptaki ikinci maçında Polonya ekibi Stal Ostrow'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 50 TL, öğrenci ise 30 TL olarak belirlendi.

Avrupa'da taraftarı önündeki son iç saha maçını 11 Mart 2020'de FIBA Europe Cup çeyrek final rövanşında Kiev Basket'le oynayan Kaf-Kaf, ardından koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen sezon iç sahada taraftarından yoksun kaldı. Kaf-Kaf, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne 3 galibiyetle başladıktan sonra ligde Anadolu Efes'e deplasmanda son saniyelerde 1 sayı farkla mağlup oldu. Stal ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Baxi Manresa'ya 81-76 yenildi.

GÜÇ SIRALAMASINDA ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon tarihinde ilk Avrupa kupasını kazanma fırsatını finalde kaçıran Pınar Karşıyaka, organizasyonda bu yıl güç sıralamasında zirvede yer alıyor. FIBA'nın yayınladığı organizasyonun güç sıralamasına göre Kaf-Kaf, yeni kadrosuyla 32 ekip arasında kupayı kazanmaya aday en güçlü takım olarak ilk sırada bulunuyor. Yeşil-kırmızılıları İspyanya'dan Kanarya Adaları temsilcisi Lenovo Tenerife ve temsilcilerimizden Galatasaray Nef takip ediyor.

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