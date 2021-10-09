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Pınar Karşıyaka zor deplasmanda - Son Dakika

Pınar Karşıyaka zor deplasmanda

09.10.2021 11:42
Pınar Karşıyaka zor deplasmanda

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 2 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi 2'de 2 yapıp zirveye kurulan lig ve Euroleague'in Anadolu Efes'e konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 2 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi 2'de 2 yapıp zirveye kurulan lig ve Euroleague'in Anadolu Efes'e konuk olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Yenilediği kadrosuyla bu sezon da müthiş bir çıkış yapan Karşıyaka, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Hapoel Jerusalem'i İsrail deplasmanında Bonzie Colson'un son saniye üçlüğüyle 86-84 mağlup etti. Anadolu Efes ise geçen sezon kupayı ilk kez kazandığı Euroleague'de Real Madrid'ten sonra dün CSKA Moskova'ya evinde 100-96 yenildi. Zor bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti.


Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Euroleague, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka zor deplasmanda - Son Dakika Spor


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