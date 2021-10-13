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Potanın perileri tecrübelerini öğrencilere aktardı - Son Dakika

Potanın perileri tecrübelerini öğrencilere aktardı

13.10.2021 18:09
Potanın perileri tecrübelerini öğrencilere aktardı

Kocaeli Bahçeşehir Koleji'nde düzenlenen panele katılan İzmit Belediyespor sporcular ile yöneticileri, öğrencilere tecrübelerini anlattılar.

Kocaeli Bahçeşehir Koleji'nde düzenlenen panele katılan İzmit Belediyespor sporcular ile yöneticileri, öğrencilere tecrübelerini anlattılar.

Haftasonu Orman Belediyespor ile oynayacağı ligin ilk maçı öncesi İzmit Belediyespor, Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle panelde bir araya geldi. Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur, kulüp yöneticileri Mehmet Cezayir ve Sami Taşer, başantrenör Hasan Fırat Okul ve teknik ekibin yanı sıra oyuncular İdil Türk, Gülse Uğur, Melisa Korkmaz, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları, Emel Sığırcı, Defne Melissa Paylar, Nirra Fields, Viktoria Mircheva, Kristina Higgins ve Gabriela Marginean katıldı.

Spor müsabakalarında seyirci desteğinin öneminden bahseden başkan Uğur Koştur, pandemi koşullarının el verdiği ölçüde kısıtlı sayıdaki seyirci alımına her maçta öğrencileri davet etmek istediğini ifade etti. Daha sonra takımın oyuncuları ve teknik heyet tarafından öğrencilere tecrübe paylaşımı yapıldı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından panel, öğrencilerin sporculara ve teknik ekibe sordukları sorularla devam etti. Sorular sorular karşısında oyuncular, geçmiş deneyimlerini ve mesleklerini gençlere aktardılar. Öğrencilerin sorularının ardından bu kez kulüp tarafından öğrencilere sorular soruldu ve doğru cevabı veren öğrencilere basketbol topu hediye edildi.

Etkinliğin sonunda Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Mahmut Kalcı, İzmit Belediyespor için diktiği 20 adet fidan bağışını kulüp başkanı Uğur Koştur'a takdim etti. - KOCAELİ

Potanın perileri tecrübelerini öğrencilere aktardı
Potanın perileri tecrübelerini öğrencilere aktardı
Potanın perileri tecrübelerini öğrencilere aktardı
Potanın perileri tecrübelerini öğrencilere aktardı
Potanın perileri tecrübelerini öğrencilere aktardı
Potanın perileri tecrübelerini öğrencilere aktardı
Potanın perileri tecrübelerini öğrencilere aktardı

Bahçeşehir Koleji, Hasan Fırat, Cezayir, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Potanın perileri tecrübelerini öğrencilere aktardı - Son Dakika Spor


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