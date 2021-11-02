Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek. Maçta dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe 'nin ise UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda aynı gün Belçika 'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda oynayacağı 4. hafta müsabakasını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Milos Gigovic üstlenecek. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro VAR, Antonio Emanuel Carvalho Nobre ise AVAR olarak görev yapacak.