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Adanaspor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Adanaspor-Altınordu maçının ardından

01.11.2021 22:47
Adanaspor-Altınordu maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, son 3 lig maçında sadece 1 gol yediklerini ve bunun sevindirici olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, son 3 lig maçında sadece 1 gol yediklerini ve bunun sevindirici olduğunu söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorluk derecesi yüksek bir maçı zor da olsa kazanmayı bildiklerini belirtti.

Verilen mücadelen ve oynanan oyundan son derece memnun olduğunu kaydeden Karafırtınalar, "Son üç lig maçında bir tane gol yedik. Rakibe daha az pozisyon veriyoruz. Bu daha da sevindirici. Sadece iki tane pozisyon verdik onları da karambolden verdik. Bizim daha fazla pozisyon bulduğumuzu düşünüyorum." dedi.

İlk yarıda golü bulabileceklerini ancak ikinci yarıya 0-0 girerek Altınordu'yu oyuna ortak ettiklerini aktaran Karafırtınalar, "İkinci yarının ortalarında bir 20 dakika var ki ben çok büyük keyif aldım. Büyük ihtimalle seyredenler de keyif aldı. Oyuncularıma dedim ki oyunun büyüsüne kapılmayın. Altınordu bu ligin her zaman dengelerini bozabilecek bir takım. Böyle bir maçı kazandığımız için son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Eroğlu: "Toparlanmamız gerekiyor"

Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise, maçın her iki takım açısından kritik bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, takım olarak deplasmanda başarılı bir sezon geçirmediklerini söyledi.

Maçın ilk yarısında, topa sahip oldukları zamanlarda sonuçlandırma adına pozisyon yakalayamadıklarını dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Belli dakikalardan sonra oyunun ritmini topa sahip olarak devam ettirmemiz gerekirken, ikinci yarı ister istemez yaptığımız pas hataları ve bir çok oyuncumun oyunda düşmesi rakibe bir avantaj sağladı. Golü biz atsak belki biz kazanabilirdik ama rakip, duran toptan golü buldu ve kazandı. Bu anlamda üzgünüz. Toparlanmamız gerekiyor. Bu sene istediğimiz gibi sonuçlar alamıyoruz. Lig hızlı bir şekilde ilerliyor ve hata affetmiyor. Adanaspor'u buradan tebrik ederim."

Adanaspor-Altınordu maçının ardından

Sait Karafırtınalar, Adanaspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika Spor


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