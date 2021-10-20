Sakarya'da BMX Dünya Şampiyonası öncesi takımlar antrenman yaptı

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) 23-24 ve 30-31 Ekim'de Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası'nda yarışacak takımlar antrenman yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde müsabakanın yapılacağı Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ne gelen sporcular, parkurda tur attı.

"Cross" ve "MTB" kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışlar için 30 ülkeden 250 sporcu antrenmanlara katıldı.

Vadi içindeki fuar alanı, yarış boyunca gerçekleştirilecek EXPO ve fuarlar için hazırlanırken, organizasyonu takip edecek çocuklar ile gençler için oyun ve gösterilerin yapılacağı platformların montaj işlemleri sürüyor.