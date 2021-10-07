Sakarya'da Kurumlar Ligi 4. Sezonu başlıyor

Sakarya'da bu yıl 4'üncüsü organize edilen Kurumlar Ligi, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenecek.

Sakarya'da bu yıl 4'üncüsü organize edilen Kurumlar Ligi, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenecek. Sakarya Adalet Spor Kulübü ve Sakarya Adliyesi personelince "Resmi Daireler Kurumlar Arası Şehit Muhammet Fatih Safitürk Futbol Ligi 4. Sezonu" organizasyonu yapılacak. Yaklaşık 5 ay sürmesi planlanan kurumlar liginde 36 takımın mücadele etmesi bekleniyor. Başvuru yapılması halinde takım sayısı 40'a yükseltilecek. Hafta sonları Serdivan Halı Saha'da oynanacak maçların kura çekimi 9 Ekim'de gerçekleştirilecek. Lig boyunca canlı maç skorları, transfer haberleri, güncel puan durumu, oyuncu istatistikleri, kariyer sayfaları ve VAR uygulaması da olacak. Organizasyona katılmak isteyenlerin, 8 Ekim'e kadar "0264 606 0359" numaradan ya da "kurumlarligi.com" adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Son Dakika

Mantar ile karıştırılan tırnak tümörü, büyük tehlike saçıyor

Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu

Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor

Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?

Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar

Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum

Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı