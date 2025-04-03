Spor Salonu Olmadan 11 Yıl Şampiyonluk - Son Dakika
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Spor Salonu Olmadan 11 Yıl Şampiyonluk

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Taşova Atatürk Ortaokulu, spor salonu olmadan 11 yıldır atletizmde il birinciliği kazandı.

03.04.2025 12:49
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- Taşova'da spor salonu bulunmayan okul 11 yıldır şampiyon

Atletizmde 11 yıldır şampiyonluğu kaptırmayan okul

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde spor salonu bulunmayan Taşova Atatürk Ortaokulu, okul sporları puanlı atletizm il yarışmalarında 11 yıl üst üste şampiyonluk kazandı. 400 öğrencisi bulunan okulun atletizm takımı, yıldız erkekler ve kızlar kategorilerinde il birinciliği elde etti.

Spor salonu bulunmayan Taşova Atatürk Ortaokulu, öğretmen ve öğrenciler kendi imkanlarıyla spor çalışma odası, gülle sahası, basketbol sahası ve voleybol sahası oluşturdu. 11 yıldır başarıdan başarıya koşan öğrenciler, okulun gurur köşesini kupa ve madalyayla doldurdu.

4 yıldır atletizm müsabakalara katılan 8. sınıf öğrencisi Onur Alp Bağcı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulumuz 11 senedir il birincisi olarak bölgelere gitmeye hak kazanıyor. Yüksek atlama alanında antrenmanlar yaparak 1 metre 56 santim barajını geçerek Amasya'da il birincisi oldum. Bu şartlar altında antrenman yapıp, bunu başarmak çok zor bir şey" dedi.

4 yıldır takımda yer alıp gülle ve cirit branşlarında yarışan Ecrin Gültekin ise, "Güllede 8 metre 34 santim atarak birinci olmayı başardım. Gurur verici bir durum. Sonuç olarak ilimizi temsil ediyoruz" diye konuştu.

Koşucu olan Hazal Fırat, kendilerini rakipsiz gördüklerini ifade ederek, "Bin 500 metre koşuyorum, geçen sene de birinci olmuştum, bu senede birinciliği aldım. Tabii ki rakibimiz var ama biz 11 yıldır rakipsiz olarak görüyoruz kendimizi" şeklinde konuştu.

11 yıldır aralıksız olarak öğrencileri çalıştıran Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın, "2013 yılında başlamış olduğumuz okul sporları puanlı atletizm yarışmalarında bu yıl itibariyle 11. senesini doldurmuş bulunuyor. 11 yıldır üst üste bu alanda il birincisiyiz. 11 yıldır rakibimiz var mı? Rakibimiz tabii ki var. Ama gerçekten bu alanda başarılıyız diyebiliriz. İmkansızlık içerisinde gerçekten büyük mücadele örneği gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Fatih Ocak da öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.

Kaynak: İHA

Eğitim, Amasya, Taşova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Salonu Olmadan 11 Yıl Şampiyonluk - Son Dakika

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