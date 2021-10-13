Üye Girişi
Samsunspor seri galibiyet hedefliyor - Son Dakika

Samsunspor seri galibiyet hedefliyor

13.10.2021 18:06
Samsunspor seri galibiyet hedefliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, seri galibiyetler alarak, oyuncuların moralini yüksek tutmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, seri galibiyetler alarak, oyuncuların moralini yüksek tutmak istediklerini söyledi.

Altıparmak, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sakat oyuncuların iyileşmesi ve performanslarının yükselmesi adına lige verilen milli takım arasının çok iyi olduğunu aktardı.

Ligde 5 maçlık önemli bir seriye çıkacaklarına işaret eden Altıparmak, "Önümüzdeki 5 maçlık çok önemli bir seri var. Peş peşe ligdeki rakiplerimizle oynayacağız. Onun için tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var. Tüm oyuncularımızın hazır hale gelmesi için çok çalıştık. İnşallah Menemen Belediyespor ile başlayan seriye moral ve motivasyon olarak çok iyi girip, bunun semeresini inşallah alacağız." diye konuştu.

Vukan Savicevic ile Alen Melunovic sakatlıklarının sürdüğünü anlatan Altıparmak, "Bu oyuncuların Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonra hazır olacağını düşünüyorum. Recep Burak Yılmaz ise 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Gökhan Karadeniz ile Barış Başdaş ise takımla antrenmanlara katıldı." ifadesini kullandı.

Altıparmak, ligin çok uzun bir süreç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte galip geleceğiz, mağlup olacağız tabii ama önemli olan oyun sistemi ve düzenidir. Biz bu düzeni oturtmaya çalışıyoruz. Bu süreçte tabii galip geldiğinizde oyuncuların moral ve motivasyonu üst düzeyde artıyor. Bizim de amacımız seri galibiyetler almak ve oyuncuların moralini hep yüksek tutmak. Biz zaten hücum futbolunu benimsiyoruz ve bu sistem üzerinde çalışıyoruz."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Altıparmak yönetiminde, ısınma koşusu yapan futbolcular daha sonra gol çalışması yaptı.

Samsunspor seri galibiyet hedefliyor
Samsunspor seri galibiyet hedefliyor
Samsunspor seri galibiyet hedefliyor
Samsunspor seri galibiyet hedefliyor
Samsunspor seri galibiyet hedefliyor

Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor seri galibiyet hedefliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu 18:13 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı 18:05 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim 17:35 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

Son Dakika Haberleri
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda büyük gerginlik! Başkan Burak Elmas'ı çıldırtan itham Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda büyük gerginlik! Başkan Burak Elmas'ı çıldırtan itham         
19:00
Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı         
18:43
İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam         
18:14
"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
18:06
Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü         
17:55
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 19:04:42. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor seri galibiyet hedefliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement