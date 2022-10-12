Gaziantep haber... Gaziantep'teki 800 okula spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep haber... Gaziantep'teki 800 okula spor malzemesi dağıtıldı

12.10.2022 15:18
Gaziantep haber... Gaziantep'teki 800 okula spor malzemesi dağıtıldı

Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 9 ilçedeki 800 okula spor malzemesi desteği verildi.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 9 ilçedeki 800 okula spor malzemesi desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 800 okula 28 kalem spor malzemesi desteği için Kamil Ocak Spor Lisesi'nde tören düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, herkesin ortak kanaatinin çocukların spor yapması olduğunu ifade etti.

Tesisleşmeye önem verdiklerini aktaran Vali Gül, şunları kaydetti:

"Son 4-5 yıl içerisinde ilave tesis sayısı yaklaşık 100 civarında. Gaziantep modeliyle birlikte, iş yapma modeliyle, aynı yere kürek çekerek şehrimizin kolay spora, spor salonlarına erişebilmesi için tesisler tamamlandı. Gaziantep okul spor kulüpleri sayısı itibarıyla Türkiye'de bir numara. Bugün de Büyükşehir Belediyemizle birlikte malzeme dağıtıyoruz. Bugün bu malzemelerin güncel bedeli 15 milyon liranın üzerinde. Özetle spor yapmanın önünde hiçbir engel yok. Tesis anlamında engel yok. Kulüp anlamında engel yok. Hocalarımız anlamında engel yok. Sporcu anlamında engel yok. Malzeme anlamında engel yok."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "yok" denilen günlerin geride kaldığını, şu an her imkanın olduğunu belirtti.

Öğrencilere "ne olmak istediğinizi kendinize sorarak hedefinize başlayın" tavsiyesinde bulunan Şahin, "Topum yok oynayamıyorum, minderim yok çalışamıyorum, tesisim yok yapamıyorum, açık kapalı spor alanlarım yok' dediğiniz günler geride kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 'spor ne korkmak ne üzülmektir. Spor ne kaybetme üzüntüsü ne kazanma sevincidir. Spor, özgüvendir.' Özgüvenle geliyoruz. Biz lojistikçiyiz. Ne eksikse biz onu tamamlıyoruz. Siz başaracaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de verilen destekler sayesinde 500'e yakın spor kulübü kurulduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep haber... Gaziantep'teki 800 okula spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

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