Spor Şenlikleri'nde en özel gün - Son Dakika
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Spor Şenlikleri'nde en özel gün

18.05.2022 15:24
Spor Şenlikleri'nde en özel gün

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Özel Eğitim Kurumları etkinliğine katılan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Özel Eğitim Kurumları etkinliğine katılan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan farklı engel gruplarından çok sayıda öğrenci, düzenlenen aktivite ve oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin en renkli etkinliklerinden biri, Özel Eğitim Kurumları'nın katılımıyla gerçekleşti. Üçevler Spor Tesisleri'ndeki çim sahada düzenlenen etkinliklere 9 okuldan farklı engel gruplarından 300 öğrenci katıldı. Halat çekme, penaltı atışı, mandal ağacı gibi oyunlarda becerilerini konuşturan öğrenciler, sihirbaz şovları karşısında ise büyük şaşkınlık yaşadı. Palyaço, tahta bacak, çizgi film kahramanları ve hareketli müzikler eşliğinde gerçekleştirilen aktivitelerde dans edip doyasıya eğlenen çocukların mutluluğu, yüzlerine yansıdı.

Keyifli geçen günün sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül, etkinliğe katılan bütün öğrencileri kutlayarak, madalyalarını verdi. - BURSA

Spor Şenlikleri'nde en özel gün
Spor Şenlikleri'nde en özel gün
Spor Şenlikleri'nde en özel gün
Spor Şenlikleri'nde en özel gün
Spor Şenlikleri'nde en özel gün
Spor Şenlikleri'nde en özel gün

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Kaynak: İHA

Özel Eğitim Kurumları, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Şenlikleri'nde en özel gün - Son Dakika
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