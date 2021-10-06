Serbest dalışta ilk günün şampiyonları madalyalarını aldı

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu ev sahipliğinde Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ilk gün yarışlarında dereceye girenlere madalyaları verildi.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Plajı açıklarında yapılan ilk gün yarışları, 'sabit ağırlık çift palet' disiplininde yapıldı. Bu disiplinde kadınlarda Slovenya'dan dünya rekortmeni Alenka Artnik 105 metreye dalarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. Bu dalda ikinciliği ve gümüş madalyayı 103 metrelik dalış yapan Fransa'dan Marianne Gillespie, üçüncülüğü ve bronz madalyayı 91 metreye dalış yapan Çekya'dan Alena Konecna kazandı.

Bu disiplinde erkeklerde birinciliği ve altın madalyayı 128 metreye dalış yapan Rus Alexsey Molchanov, ikinciliği ve gümüş madalyayı 116 metreye dalış yapan Tunus 'tan Valid Bouflaf, üçüncülüğü ve bronz madalyayı ise 112 metreye dalış yapan Yunan Christos Karelos kazandı.MASTERLERDE 2 DÜNYA REKORU'Sabit ağırlık çift palet' master erkekler disiplininde iki dünya rekoru kırıldı. 88 metreye dalış yapan Danimarkalı sporcu Jesper Stechman altın madalya kazanarak, dünya rekoru kırdı. Danimarkalı sporcudan önce 81 metreye dalış yapan ve gümüş madalya kazanan Çek sporcu Petr Vala ilk dünya rekorunu kırmıştı. Bu dalda üçüncülüğü ve bronz madalyayı 59 metreye dalış yapan Alman sporcu Jens Stotzner kazandı. İlk gün yarışlarında Türk sporcular dereceye giremedi.30 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde düzenlenen 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası ve ilk gün yarışlarda madalya kazanan sporcular için Kaş Cumhuriyet Alanı'nda madalya töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özer , Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren , TSSF Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Arslan ve Ahmet Cumhur Sakız verdi.

Şampiyonada bugün FİM disiplininde yarışmalar yapılacak. Yarın ise şampiyonaya bir gün ara verilecek.