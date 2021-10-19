- Sergen Yalçın: "4-1'lik skor bu maç için gerçekçi değildi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Takımın oyunundan ve mücadelesinden memnunum"

İSTANBUL - Sporting Lizbon karşısında 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından konuştu. Takımın oyunundan ve mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Yalçın, 4-1'lik skor bu maç için gerçekçi değildi" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a sahasında 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Skordan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, "Oyundan dolayı üzüntüm yok, skordan dolayı üzüntülüyüm. 4-1'lik bir oyun olmadı, takım iyi mücadele etti. Ofansif oyunda oyuncular gayretliydi. Pozisyonlar yakaladık ama böyle bir kulvarda, ilk yarıda 3 kornerden 3 gol yedik. Bu durum bence gecenin en üzücü yanıydı. Yaptığımız işte her türlü durum karşımıza çıkabiliyor. Oynadığımız kulvar zorlu bir kulvar. Burada mücadele etmek kolay değil, yapılan hataların cezası kesilebiliyor. Bundan önceki mücadelelerde de bunu yaşadık. Ama oyundan ve takımın mücadelesinden memnunum. Ancak dediğim gibi biraz yorumlamakta zorlanıyorum. 4-1 adil bir sonuç değil ama yapacak bir şey yok. Çok çabuk şekilde önümüzdeki mücadeleye odaklanmamız gerekiyor. Bu maça takılıp kalamayız" diye konuştu.

"Sonuçlandırmada problem yaşadık"

Basit goller yediklerini ifade ederek sözlerini sürdüren Sergen Yalçın, "Bu basit golleri bu seviyede yemek oyuncuların psikolojisini bozuyor. 3-1'den sonra yine iyi mücadele ettik. Son 10 dakikayı çok dikkate almamak gerekiyor. Kornerlerde o topun oradan geriye sekmemesi gerekiyordu. Batshuayi ve Larin gibi uzun oyuncuları koyuyoruz oraya ama bu bir hata değil bana göre. Futbolda hata olmasa zaten maçlar 0-0 biter. Daha önce böyle goller yemedik biz. Bu yenilen golleri ben şanssızlığa bağlıyorum. Bu kadar iyi oynarken, oyuncularımız rakibi kendi alanına kapatmışken, doğru baskı yapmışken sonuçlandırmada problem yaşadık. Bir kornerde adam kendi kalesine atıyordu ama kalecinin kafasına çarpıp çıkan bir top oldu, bu top 100 senede bir olur, o da bize denk geldi. Herhangi bir bahane üretmeme ihtiyacım yok ama bu tür skorlar maalesef olabiliyor. 4-1 bence oyuna bakıldığında gerçek bir skor değil" diye konuştu.

"Adana Demirspor maçında yediğimiz zaten fauldü"

Korner atışlarında belli eşleşmeler olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Kornerde golü yedik. Kornerde belli eşleşmeler var ve takımımızın aldığı belli eşleşmeler var. Bu sezon kornerden yediğimiz gol hatırlamıyorum ben. Adana Demirspor maçında yediğimiz bir gol var ama o fauldü zaten. Amerikan futbolunda veriliyor o goller. Ben takımın oynadığı oyundan ve oyuncuların mücadelesinden çok memnunum. Her maçta böyle goller olursa, her maçta en az 5-6 gol olur. Olabilir, futboldur bu ve kazanmak kadar kaybetmek de var. Çok çabuk şekilde lige dönüp devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta puan alamadık ama bundan sonra çok fazla şansımız olmadığını düşünüyorum. Bundan sonra Avrupa Ligi şansımız olacak. Bunu kovalayacağız artık" dedi. Son olarak taraftarın maç sonunda bazı oyuncuları protesto etmesi hakkında konuşan Yalçın, "Taraftarımız bizim için çok değerli. Biz onların desteğini hissetmek istiyoruz. Hepimiz onların desteğini hissetmeliyiz. Zaman zaman skorlara göre bu tür protestolar olabiliyor. Bunlar işin doğasında olan şeyler. Biz takım olarak bundan sonraki mücadelelerde çıkıp daha iyisini oynarız ve kazanarak taraftarımızı mutlu etmeye çalışırız" diyerek sözlerini tamamladı.