Sivas'ta yüzme coşkusu yaşandı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 98'inci yılı nedeniyle yüzme yarışı düzenledi. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışlara 197 sporcu katıldı.

Sivas Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta "Kulüpler arası Cumhuriyet Kupası yüzme yarışları" düzenlendi. Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlara 8 kulüpten 197 sporcu katıldı. 3 gün süren yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışlar sonunda dereceye giren kulüplere kupa, sporculara ise madalya takdim edildi.

Yarışlar sonunda; Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü birinci, Sivas Spor Kulübü ikinci ve Sivas Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu. - SİVAS