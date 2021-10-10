Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Portekiz'i 6-0 yenerek şampiyon olan Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Down Sendrom Futsal Milli Takımımızın ilk Avrupa Şampiyonluğunu can-ı gönülden kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.