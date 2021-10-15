Üye Girişi
Son dakika haberi! FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başkent temsilcileri ilk maçını kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi! FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başkent temsilcileri ilk maçını kazandı

15.10.2021 13:18
Son dakika haberi! FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başkent temsilcileri ilk maçını kazandı

Son dakika haberleri... Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Ankara takımları Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor ilk maçlarını kazandı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Ankara takımları Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor ilk maçlarını kazandı.

Nesibe Aydın, D Grubu'nda sahasında karşılaştığı bir diğer Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol'u ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 84-57 mağlup etmeyi başardı.

Bir diğer başkent ekibi OGM Ormanspor ise F Grubu'nda deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını son dakikaları çekişmeli geçen müsabakada 76-74 yendi.

İki Ankara takımı haftayı yenilgisiz tamamlarken, Nesibe Aydın ikinci maçında 21 Ekim Perşembe günü saat 21.00'de Neve David Ramla ile İsrail'de karşılaşacak.

OGM Ormanspor ise ikinci maçında 20 Ekim Çarşamba günü sahasında Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'yı ağırlayacak.

basketbol, Ankara, Aydın, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başkent temsilcileri ilk maçını kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti 14:11 Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor 14:08 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 13:40 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz 12:50 Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak 12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti 12:22 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
Vali'nin 11:49 Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi 11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
14:12 Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı
14:10 Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti
14:08 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021
14:07 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor
14:02 Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı
13:59 Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu
12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı         
14:12
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021         
14:08
Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu         
14:00
Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak         
13:24
75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi         
12:29
Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
12:24
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 14:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başkent temsilcileri ilk maçını kazandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement