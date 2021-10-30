Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup ilk haftasında Elazığ takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fırat Üniversitesi (FÜ) kazandı.

Bölgesel Amatör Lig'de 2021-22 sezonu oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı. 1. Bölge 3. Grup'ta yer alan Elazığ takımları D. Fırat Üniversitesi ile Yolspor ilk hafta maçında kozlarını paylaştı. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Fırat Üniversitesi 50. dakikada Zindan Altın'ın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve sezona güzel bir başlangıç yaptı.

Ayrıca maç öncesi Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her iki takım kaptanı ve hakemlere sezon açılışı münasebetiyle çiçek takdim edildi. - ELAZIĞ