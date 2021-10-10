"Teknik direktör değişikliğinin oyun üzerinde birtakım farklılıklar yarattığını gördük"

Vladislavs Gutkovskis: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Serhan TÜRK/ RİGA(Letonya), - Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'nın konuğu olacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ve futbolculardan Vladislavs Gutkovskis basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör değişikliğinin ardından Türkiye'nin oyununda değişiklikler olduğunu ifade eden Dainis Kazakevics, "An itibariyle biz sadece kendi oyunumuza ve kendi takımımıza odaklanmış durumdayız. Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz. Şu anda sadece kendi önümüze bakıyoruz. Yarınki maç 0-0 başlayacak. Daha önce oynanan maçların herhangi bir önemi olmayacak. O yüzden biz önümüze bakıyoruz. Oyuna konsantre oluyoruz. Son Türkiye - Norveç maçını izledikten sonra teknik direktör değişikliğinin oyun üzerinde birtakım farklılıklar yarattığını gördük. Biz de bu doğrultuda geliştirmeler, bu yönde farklılaştırmalar yaptık. Yarın oynanacak maçta bunları da göreceğiz" şeklinde konuştu.

VLADİSLAVS GUTKOVSKİS: ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Futbolculardan Vladislavs Gutkovskis ise şöyle konuştu: "Eğer yarın oynarsam benim için karşıma kimin çıkacağı önemli değil. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım."