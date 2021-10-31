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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

31.10.2021 16:57
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada savunmadan hızlı çıkan Alanyaspor'da sağ kanatta topla buluşan Efe Can, yerden içeriye kesti. Ceza sahasında topun gelişine düzgün bir vuruş yapan Davidson, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

38. dakikada Juanfran'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Marafona kurtardı. Seken topu Göztepe defansı uzaklaştırdı.

43. dakikada defansın arasına atılan ara pasına hareketlenen Ndiaye'nin, ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut direğe çarparak taca çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Samet Çiçek xx

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Tayfur xx, Mevlja xx, Milunovic xx, Juanfran xx, Fatih xx, Umut xx, Emre Akbaba xx, Efecan xxx, Davidson xxx, Diedhiou xx

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy, Eduardo, Candeias, Babacar, Efkan, Awaziem, Novais, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Göztepe: İrfan xx, Kahraman xx, Soner xx, Arslanagic x, Nwobodo xx, Atakan xx, Yalçın x, Burekovic xx, Murat x, Jahovic xx, Ndiaye xx

Yedekler: Kerim Alıcı, Beykan Şimşek, Lourency, Arda Özçimen, Makana Baku, Efe Can Saçıkara, Ideye, Angel, Berkan, Tijanic

Teknik Direktör: N. El Maestro

Gol: Davidson (dk.3) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Nwobodo, Atakan, Murat, Burekovic (Göztepe) - ANTALYA

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Efe Can, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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