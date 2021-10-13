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"Sporun Gülen Yüzü 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvası" 19 Ekim'de başlıyor - Son Dakika

"Sporun Gülen Yüzü 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvası" 19 Ekim'de başlıyor

13.10.2021 13:23

Çukurova Belediyesi, 19 takımın katılacağı "Sporun Gülen Yüzü 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvası" düzenliyor.

Çukurova Belediyesi, 19 takımın katılacağı "Sporun Gülen Yüzü 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvası" düzenliyor.

U 12 kategorisinde gerçekleştirilecek turnuva Gündüz Tekin Onay Tesislerinde yapılacak. Turnuvaya katılacak kulüplerin başkanları görüş alışverişinde bulunmak ve böyle anlamlı bir turnuva düzenlenmesinden dolayı teşekkür etmek üzere Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti.

Turnuva 19 Ekim tarihinde açılış maçı ile başlayacak. Başkan Soner Çetin'in başlama vuruşunu yapacağı turnuvada takımlar 3 grupta tek devreli lig usulü mücadele edecek. Grup liderleri yine kendi aralarında tek devreli lig usulü ile karşılaşacak ve turnuvanın sıralaması belli olacak.

Son maçın 20 Kasımda oynanacağı turnuvaya Adana Demirspor ve Adanaspor U 12 takımlarının da yer aldığı şu kulüpler katılacak:

"Adana Demirspor, Bayındırlık Yapıspor, Yüzüncüyılspor, Seyhanspor, Yıldırımspor, Çukurova Demirspor, Torosspor, Çukurova Akdenizspor, Çukurovaspor, Mavi Şimşeklerspor, Kurttepespor, Akınspor, Adanaspor, Kanaryaspor, Kuzey Adanaspor, Çukurova Belediyespor, Kozan 1266 Baybars, Çukurova Demir Orduspor, Ramayspor."

Toplam 54 maçın oynanacağı turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara düzenlenecek törende kupa ve madalyaları verilecek. - ADANA

Sporun Gülen Yüzü 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvası 19 Ekim'de başlıyor

Soner Çetin, Cumhuriyet, Çukurova, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Sporun Gülen Yüzü 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvası' 19 Ekim'de başlıyor - Son Dakika Spor


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