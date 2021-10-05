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Sporun ve sporcunun dostu - Son Dakika

Sporun ve sporcunun dostu

05.10.2021 14:05
Sporun ve sporcunun dostu, System.String[]

Türk Kayak Vakfı (TKV), Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başlatılan 'Spor Oyunları ve Olimpik Kayakçı Yetiştirme Projesi'ne destek verdi.

Türk Kayak Vakfı (TKV), Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başlatılan 'Spor Oyunları ve Olimpik Kayakçı Yetiştirme Projesi'ne destek verdi. Başkan Atakan Alaftargil ve yönetim kurulu üyeleri, projenin tanıtım toplantısında sporcuları yalnız bırakmadı.

Sarıkamış Platformu tarafından hayata geçirilen 'Spor Oyunları ve Olimpik Kayakçı Yetiştirme Projesi kapsamında 6-10 yaş grubundaki öğrenciler arasından alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu ve atletizm branşlarında yetiştirilmek üzere sporcu seçmeleri gerçekleştirildi.

Kars Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi'nin de destek verdiği projenin tanıtım toplantısına Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Sarıkamış Platformu yöneticileri, Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, Başkan Vekili Emre Çarıkçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Sağsöz katıldı.

Vali Türker Öksüz, Sarıkamış'ın kış turizminin en önemli destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, "Tüm spor dallarında çocuk yaşta alınan eğitim büyük önem taşımaktadır. Doğru planlama süreci, sağlıklı ortamlarda ve bilimsel metotlarla verilen sürekli altyapı eğitimi sonucunda disiplinli, karakterli, yetkin, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi, üstün nitelikli, başarılı sporcular yetişir" dedi.

"Çıtayı yükselttik"

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise projenin önemine dikkat çekerek, geleceğin sporcularına başarılar diledi. Bu projeyle çıtayı yükselttiklerini dile getiren Proje Koordinatörü Yıldırım Candan da olimpiyat sporcuları yetiştireceklerini belirtti.

Alaftargil: Her Zaman Yanlarındayız

Türk kayağının gelişmesi ve yeni sporcuların yetiştirilmesi noktasında yapılan her türlü çalışmaya gönülden destek verdiklerini vurgulayan Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil de proje ekibini tebrik etti. Seçmelerde başarılı olan sporculara çeşitli hediyeler veren Başkan Alaftargil, Vali Türker Öksüz ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan'a hatıra tabak takdim etti. - ERZURUM

Sporun ve sporcunun dostu
Sporun ve sporcunun dostu
Sporun ve sporcunun dostu
Sporun ve sporcunun dostu
Sporun ve sporcunun dostu

Türker Öksüz, Kayak, Kars, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sporun ve sporcunun dostu - Son Dakika Spor


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