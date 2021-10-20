Kaykayda SPX Skate Weekend etkinliği 23 Ekim'de İstanbul'da başlayacak

Kaykay sporunda SPX Skate Weekend etkinliği 23 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da başlayacak.
Akmerkez AVM'de gerçekleştirilecek etkinlikte çok sayıda kaykay tutkunu ve sporcu bir araya gelecek.
Kaykaya merak saran gençlerin, başarılı sporculardan eğitim alma fırsatını yakalayabileceği etkinlikte ayrıca kaykay ve bisiklet gösterileri, ödüllü yarışmalar yapılacak.
Etkinlik 24 Ekim Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA
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