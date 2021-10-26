Üye Girişi
Taraftarlardan Başkan Güder'e ziyaret - Son Dakika

Taraftarlardan Başkan Güder'e ziyaret

26.10.2021 14:49
Taraftarlardan Başkan Güder'e ziyaret

Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya ve dernek üyeleri, Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek, Yeni Malatyaspor'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya ve dernek üyeleri, Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek, Yeni Malatya spor'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya, tribün lideri Serdar Kaplan ve dernek üyeleriyle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti. Dernek başkanı ve üyeleri, Başkan Güder'e Yeni Malatyaspor'a verdiği büyük desteklerden dolayı teşekkür ederek, arkasında '44 numara' ve 'Osman Güder' yazılı Yeni Malatyaspor formasını hediye etti. Ziyaretlerinden dolayı Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya ve dernek üyelerine teşekkürlerini ileten Başkan Güder ise Süper Ligdeki temsilcisi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ligdeki son durumunu değerlendirerek, ligde ortaya koyduğu başarılı performansın tüm Malatya halkını büyük sevince boğduğunun da altını çizdi.

Misafirperverliğinden ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya, "Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Dernek üyelerimizle birlikte başkanımızı ziyaret ettik. Malatyaspor ortak paydamızdır ve bu şehrin bir markası olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağ olsun Malatyaspor'un yenmesiyle sevinen yenilmesiyle üzülen bir başkanımız var. Başkanımızın her zaman Malatyaspor'un yanında olduğunu biliyoruz. Destekleri büyük. Bu destekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Malatyaspor'umuza başarılar diliyorum"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Öncelikle taraftar grubu derneğimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu cefakar taraftarlarımız yaz demeden kış demeden her zaman sevdalısı oldukları takımlarının yanında olmuştur. Bunun yansıması da takıma olumlu yönde yansır. Yeni Malatyaspor bizim ortak paydamızdır. Malatya'nın ortak paydasıdır. Sevincimizdir, başarısı bizleri sevindirir. Maçlarda mağlup olması bizleri üzer. Malatyalıların hepsini üzer. Sarı kırmızılı takımımız bir teknik direktör değişikliğine gitmiştir ve bunun sonucu puansal olarak takıma olumlu yansımıştır. Eski teknik direktör İrfan Buz'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, Marius Sumudica'ya başarılarının devamını diliyorum. Ligde 2'de 2 yapan takımımızın bu güzel gidişatı bizleri mutlu ediyor, tüm Malatya halkını sevince boğuyor. Malatyaspor ligde mağlup olduğu zaman herkeste moral motivasyon düşüyor. Kazandığı zaman da hangi sorun ve sıkıntı olsa da mutlu oluyoruz. Futbolumuza ve takımımıza her zaman sahip çıkmamız lazım. Ülke olarak her ne kadar ekonomik sıkıntılar yaşasak da Battalgazi Belediyesi olarak Malatyaspor'umuz söz konusu olduğu zaman taşın altına elimizi koymaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Her zaman destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sizlerinde bildiği üzere bizim bölgemizde birçok amatör spor kulüpleri var. O kulüplerin ihtiyaçlarının karşılanması için bizler her zaman destek oluyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bizimde bir kulübümüz var. Yani sporun hayatımızın bir parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hafta boyu stresimizi maç izlerken atıyoruz. Spor bizi bir araya getiren ortak noktamız. İnşallah ortak sevdamız olan Malatyaspor'un ligdeki bu başarısı devam eder. Taraftar gruplarımızın Malatyaspor'umuzun üzerinde büyük emekleri ve bu emeklerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - MALATYA

Taraftarlardan Başkan Güder'e ziyaret
Taraftarlardan Başkan Güder'e ziyaret
Taraftarlardan Başkan Güder'e ziyaret
Taraftarlardan Başkan Güder'e ziyaret
Taraftarlardan Başkan Güder'e ziyaret

Yeni Malatyaspor, Osman Güder, Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taraftarlardan Başkan Güder'e ziyaret - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü 14:40 Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü 14:35 "Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi 14:22 Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi
Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket 13:37 Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket Bakan Soylu 13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu 12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu
11:54 "Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı 11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı

Son Dakika Haberleri
14:37 Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?
14:27 Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli
14:24 Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor
14:21 Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi
14:20 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi
14:18 Zincir marketlere Rekabet Kurumu, yarın sözlü savunmaların alacak
13:37 Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket
13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı
13:18 Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
Son Dakika! CHP, Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! CHP, Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek         
14:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?         
14:37
Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli         
14:28
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi         
14:20
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı         
12:07
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim         
11:17
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 14:55:11. #1.13#
SON DAKİKA: Taraftarlardan Başkan Güder'e ziyaret - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement