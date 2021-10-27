STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Hamit Basık, Mahmut Gülle, Şeyhmus BaysalTECO KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin - Ömer Faruk (Dk.87 Enes), Ahmet (Dk.46 Ata), Denis (Dk.23 Kaan), Berk, Yağız, Enes (Dk.46 Sadık), Berke (Dk.64 Efe), Hamza, Muhammed, BatuhanŞANLIURFASPOR: Mücahit - Kadir, Kemal, Devrim (Dk.69 Erkan), Kubilay, Vedat (Dk.46 Samed), Emir, Emirhan (Dk.82 Behlül), Şiyar, Ferhat, MuhammetGOLLER: Dk. 53 Berke (Teco Karacabey Belediye Spor) - Dk. 36 Muhammet Raşit, Dk. 59 Kubilay (Şanlıurfaspor)SARI KARTLAR: Ahmet, Yağız, Berk (Teco Karacabey Belediye Spor) - Devrim, Vedat, Emirhan (Şanlıurfaspor)Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Teco Karacabey Belediye Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.18'inci dakikasında etkili oyun sergileyen Şanlıurfasporlu Kubilay'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Hüseyin topa müdahale ederek gole izin vermedi.36'ncı dakikada Devrim'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Muhammet Raşit'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.42'nci dakikada Kaan'ın kullandığı serbest vuruşta Muhammed Rıdvan'ın kafa vuruşunda yakaladığı pozisyonu Şanlıurfaspor kalecisi Mücahit kurtardı.53'üncü dakikada Berk'in vuruşunda kaleci Mücahit'ten dönen topa vuran Berke topu filelerle buluşturdu: 1-1.59'ncu dakikada Muhammet'in ortasında Kubilay kafayla topu ağlara gönderdi ve Şanlıurfaspor öne geçti: 1-2.Mücadelede başka gol olmayınca Şanlıurfaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Teco Karacabey Belediye Spor - Şanlıurfaspor: 1-2 - Son Dakika Spor