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Tek yumurta ikizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli forma - Son Dakika

Tek yumurta ikizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli forma

26.10.2021 11:48

TFF Turkcell Kadın Futbol 1. Ligi'nde yer alan İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor Kız Futbol Takımı'nda oynayan tek yumurta ikizleri Ezgi ve Özge Doru'nun ortak hedefi milli forma giyebilmek.

TFF Turkcell Kadın Futbol 1. Ligi'nde yer alan İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor Kız Futbol Takımı'nda oynayan tek yumurta ikizleri Ezgi ve Özge Doru'nun ortak hedefi milli forma giyebilmek.

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor Kulübü (YAB-PA) Kadın Futbol Takımı'nda oynayan tek yumurta ikizleri, mahallede başladıkları futbolu 7 yıl önce yeşil sahalara taşıdı.

Takımda farklı alanlarda görev alsalar da ikizler oynadıkları futbolla gelecek vadediyor.

YAB-PA Kulübü Başkanı Ali Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikizlerin takımında başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

Akyüz, "Biri sol ayak, müthiş bir forvet arkası. Geleceği var. Bu ligin gelecekteki 'Messi' tarzı diyebilirim kadın futbolunda. Diğeri de kaleci, üstene katarak çok iyi şekilde devam ediyor. O da nasip olursa iki yıl sonra ligin gözdesi olur." dedi.

İkizlerin takımda sevildiğine işaret eden Akyüz, "Takımın gözdeleri. Kadın futbolunu aldığımızdan bu yana elimizde büyüdüler. Çok istiyorlar, çok seviyorlar. Hiçbir idmanı aksatmıyorlar. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Takımımızda böyle ikizlerin olması ayrı bir moral, ayrı bir güzellik." diye konuştu.

On beş yaşındaki Özge Doru, mahallede kardeşiyle birlikte erkeklerle küçük yaşlarından bu yana top oynadığını anlattı.

Ailesinin desteğiyle futbol oynamaya devam ettiğini dile getiren Özge, daha sonra takıma katıldığını belirtti.

Bir süre kardeşiyle birlikte jimnastik de yaptıklarını ifade eden Özge, "Birlikte antrenman yapıyoruz. Birbirimize her şekilde destek oluyoruz. Antrenmanlarımızda birlikte çalışıyoruz. Mahallede, top sahasında da birlikte oynuyoruz. " dedi.

Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Özge Doru, hedefinin milli formayı giymek ve antrenörlük olduğunu dile getirerek, "Bunun için çok çalışıyoruz. Kardeşimle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı yolda birlikte yürüyoruz. Tek başıma gelmiyorum buralara. Bu beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Ezgi Doru ise sağ ve sol bek ile kaleci olarak futbol yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Ezgi, futbola önce kardeşi Özge'nin başladığını daha sonra kendisinin ilgi duyduğunu belirterek, "Okulumdan mezun olup beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Milli takımda oynamak ve daha iyi yerlere gelmeyi istiyorum. Bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ezgi ve Özge Doru'nun anne ve babası da kızlarına futbolda başarılı olmaları için destek veriyor.

Tek yumurta ikizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli forma
Tek yumurta ikizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli forma
Tek yumurta ikizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli forma
Tek yumurta ikizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli forma

İlkadım Belediyesi, Futbol, Milli, Doru, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tek yumurta ikizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli forma - Son Dakika Spor


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