TFF 1. Lig'de 10. haftada görev yapacak hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Eyüpspor- Adanaspor: Yiğit Arslan
20.00 MKE Ankaragücü- Manisa FK: Mustafa Kürşad Filiz
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Turgut Doman
19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak
24 Ekim Pazar:
13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sihan Aydın
16.00 Balıkesirspor- Bursaspor: Burak Pakkan
19.00 Kocaelispor- Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
Kaynak: AA
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