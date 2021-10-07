Üye Girişi
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, yarın CSKA Moskova'yı ağırlayacak - Son Dakika

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, yarın CSKA Moskova'yı ağırlayacak

07.10.2021 14:15
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, yarın CSKA Moskova'yı ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Sezonun ilk haftasında konuk olduğu Real Madrid'e 82-69 kaybeden Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Ergin Ataman yönetimindeki lacivert-beyazlılar, ilk hafta maçları sonunda 16. basamakta bulunuyor.

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına deplasmanda 84-74 yenilen CSKA Moskova ise 13. basamakta yer alıyor.

Avrupa'da 729. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 729. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.

Geride kalan 728 karşılaşmada 415 galibiyet ve 313 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise 481. maçını oynayacak.

Anadolu Efes, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında daha önce oynadığı 480 müsabakada 258 galibiyet ve 222 yenilgi aldı.

Rekabette CSKA Moskova önde

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne dek 33 kez karşılaştı.

Bu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar, 12 galibiyet elde ederken, 21 kez yenildi.

Söz konusu takımlar arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 26 karşılaşmada ise Anadolu Efes 6, CSKA Moskova 20 galibiyet elde etti.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Moskova, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, yarın CSKA Moskova'yı ağırlayacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sumudica, Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı 15:05 Sumudica, Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu 14:34 TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı 14:31 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı
Tezgahlar, hamsilerle şenlendi! Kilosu 15 TL'ye düşünce vatandaşın yüzü güldü 14:29 Tezgahlar, hamsilerle şenlendi! Kilosu 15 TL'ye düşünce vatandaşın yüzü güldü Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı 14:20 Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu 13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için 12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı 11:37 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:08 Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi
15:05 Sumudica, Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı
15:02 İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada "açık artırma" yöntemi ortaya çıktı! Daha çok yabancılara yapıyorlar
14:33 TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu
14:23 İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar
14:22 Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
14:19 Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı
14:15 BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor
13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu
13:15 Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada "açık artırma" yöntemi ortaya çıktı! Daha çok yabancılara yapıyorlar         
15:02
400 bin araç çürümeye terk edildi! Diyarbakır'da milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor 400 bin araç çürümeye terk edildi! Diyarbakır'da milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor         
14:33
"Kayıp dalak" soruşturmasında gelişme! Özel hastaneye kesilen 3 bin lira idari para cezası aileyi memnun etmedi         
14:31
Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi         
14:23
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti         
13:19
HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı         
11:55
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
"Çobanların tanrısı" deniliyor! 1800 yıl sonra Karabük'teki kazıda çıktı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 15:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, yarın CSKA Moskova'yı ağırlayacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement