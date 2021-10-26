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Tokat Belediye Plevne, Cizre ekibine karşı sezonun ilk galibiyetini hedefliyor - Son Dakika

Tokat Belediye Plevne, Cizre ekibine karşı sezonun ilk galibiyetini hedefliyor

26.10.2021 13:25
Tokat Belediye Plevne, Cizre ekibine karşı sezonun ilk galibiyetini hedefliyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne, yarın karşılaşacağı Allpower Akü Cizre Belediyespor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne, yarın karşılaşacağı Allpower Akü Cizre Belediyespor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

Tokat Belediye Plevne Başantrenörü İlker Altan, AA muhabirine, ligde oynanan 4 hafta sonunda galibiyet alamadıklarını söyledi.

Bu sezon yeni bir takım oluşturduklarını belirten Altan, "Genç bir takım kurduk. Bu takım gün geçtikçe daha iyi olacak. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtacağız. Oyuncularımın isteklerinden ve mücadelelerinden dolayı mutluyum." dedi.

Ligde 5. hafta maçında yarın sahalarında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile karşılaşacaklarını dile getiren Altan, şunları kaydetti:

"Güçlü ve tecrübeli oyunculara sahip, iyi hücum eden bir takıma karşı oynayacağız. Oyunumuzun her geçen maç üzerine koyuyoruz. Yaptığımız hatalardan ders alıp eksiklerimizi çalışıyoruz. Evimizde oynayacağımız maçta bütün enerjimizi sahaya yansıtıp sahadan mutlu ayrılmak istiyoruz. Yarınki maça tüm Tokatlıları bekliyoruz. Taraftarlarımız bizim için çok önemli. Onların desteğinin yanımızda olmasını bilmek bize moral ve güç veriyor."

Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokat Belediye Plevne, Cizre ekibine karşı sezonun ilk galibiyetini hedefliyor - Son Dakika Spor


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