Tolunay Kafkas: Burayı gelişim yeri olarak görmek çok önemli

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, " Türkiye'de genç oyuncu gelişimi çok sıkıntılı durumda. 21 yaş altındaki oyuncular ligde süre almadığı için buralarda sıkıntı yaşıyoruz. Burayı gelişim yeri olarak görmek çok önemli. Yeni bir grup, çok iyi bir grup ama bir sonraki grup daha iyi olacak" dedi.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Ekim Salı günü Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Bir binanın temelini atmaya çalışıyoruz. Pres, ofansif geçiş ve savunma arkasına nasıl geçeceğimize çalışıyoruz. Rakibin birinci bölgesinde dripling, dönüşler ve şut gibi birçok parametrede takım çok iyi durumda. Daha eksiklerimiz var, bunu da tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü: " Almanya 'ya transfer olan Enis gibi oyuncuların ne gibi eksiklikleri olduğu yönünde çalışmalarımız bulunuyor. Bizi mutlu eden bir durum da şu, Berat, Halil, İbrahim, kaleci Altay gibi birçok önemli ismi A Milli Takım'a verdik. Yine buradan birçok oyuncuyu yukarıya vereceğim. Yine bir Kazakistan maçı var. Gidiş-gelişi zor olan bir deplasman ama bunlar önemli değil. Oyunu geliştirmek için de büyük bir fırsat. Bu bağlamda çalışmaya devam edeceğiz."

A Milli Takım'daki teknik direktör değişikliği hakkında ise tecrübeli teknik adam, "Daha önce Şenol hocayla entegre şekilde çalışıyorduk. Şimdi Stefan Kuntz'la fikir alışverişi yaptık. Almanya 21 Yaş Altı Takımı'nı çalıştırması ve buraya bakış açısı bizim için olumlu. Bu bizim için önemli. Bizim bazı problemlerimiz var, bunlardan çok bahsetmek istemiyorum ama bunun altını çizmek istiyorum, Türkiye'de genç oyuncu gelişimi çok sıkıntılı durumda. 21 yaş altındaki oyuncular ligde süre almadığı için buralarda sıkıntı yaşıyoruz. Burayı gelişim yeri olarak görmek çok önemli. Yeni bir grup, çok iyi bir grup ama bir sonraki grup daha iyi olacak. Almanya'dan da birkaç önemli oyuncuyla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle bir tanesiyle ilgili. Umarım son anda bir aksilik olmaz ve onu da yanımıza almak istiyoruz" dedi.