Eren Üçlertoprağı güven tazeledi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yeniden başkanlığa seçildi.

TOSFED'in olağan mali genel kurulu 144 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Genel kurulda divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Seçimlere tek aday olarak giren ve oy kullanan 138 delegeden 135'inin oyunu alan Eren Üçlertoprağı yeniden başkanlığa getirildi. Kullanılan 3 oy ise geçersiz sayıldı.