Göztepe'ye Alman stoper geldi - Son Dakika
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Göztepe'ye Alman stoper geldi

09.08.2022 11:07
Göztepe'ye Alman stoper geldi

SPOR Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Şu ana kadar Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga'yı transfer eden sarı-kırmızıların Alman stoper Lukas Gottwalt'ı da İzmir'e getirdiği bildirildi. Türk pasaportuna da sahip 24 yaşındaki 1.93 boyundaki oyuncunun bir süre takımla idmanlara çıkacağı kaydedildi.

Gottwalt, Altınordu ile oynanan özel maçta 66'ncı dakikada Emir'in yerine oyuna dahil oldu. Teknik direktör Turgay Altay'ın olumlu rapor vermesi durumunda Gottwalt'ın kadroya dahil edileceği ifade edildi. Göztepe'de sezona büyük umutlarla başlayan ve takımda kalması gündeme gelen orta saha Beykan Şimşek'le yollar ayrıldı. Göztepe'de bir türlü tutunamayan deneyimli futbolcunun 2'nci Lig ekibi Kocaelispor'a imza attığı vurgulandı.Öte yandan Göztepe, Sakaryaspor maçı için Bolu'da erken kampa girdi.


- İzmir
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Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'ye Alman stoper geldi - Son Dakika

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