Denizlispor karalar bağladı - Son Dakika
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Denizlispor karalar bağladı

05.09.2022 11:40
Denizlispor karalar bağladı

SPOR Toto 1'inci Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmasında evinde Beyçimento Bandırmaspor'a da 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, sezona çok kötü başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmasında evinde Beyçimento Bandırmaspor'a da 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, sezona çok kötü başladı. Geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alabilen yeşil-siyahlılar camiasını endişelendirdi. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ancak mevcut kadrosunu da büyük ölçüde koruyan Ege ekibi, yalnız 1 puan toplayarak düşme hattında 17'nci sıraya adını yazdırdı.

Teknik direktör Mesut Bakkal ise bazı şeylerin kötü gittiğini belirtti. Şanssızlıktan da yakınan deneyimli teknik adam, "Çok fazla pozisyon vermedik. Dengeli giden bir maçı kaybettik. Bunun için aslında üzülüyorum. Son dakikalarda baskı kurmaya çalıştık ama forvete doğru biraz risk aldık. Gol yollarında biraz daha önde etkili olmamız gerekiyordu. Bunları toparlayacağız, bunun başka yolu yok. Bu kadar mücadele ediyorsak ve 2-3 tane pozisyona giriyorsak biraz daha fazlasını yapmamız lazım" dedi.


- Denizli
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Kaynak: DHA

Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor karalar bağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor karalar bağladı - Son Dakika
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