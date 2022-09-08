Altınordu'da savunma uyarısı - Son Dakika
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Altınordu'da savunma uyarısı

08.09.2022 11:19
Altınordu'da savunma uyarısı

SPOR Toto 1'inci Lig'de bay geçtiği 4'üncü hafta sonunda düşme hattına gerileyen 2 puanlı Altınordu, pazartesi günü iç sahada oynanacak Pendikspor maçı öncesi taktik antrenmanlarla birlikte defans karnesini düzeltmeye yönelik çalışmalara yoğunlaştı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de bay geçtiği 4'üncü hafta sonunda düşme hattına gerileyen 2 puanlı Altınordu, pazartesi günü iç sahada oynanacak Pendikspor maçı öncesi taktik antrenmanlarla birlikte defans karnesini düzeltmeye yönelik çalışmalara yoğunlaştı. Oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatamayan İzmir ekibinde teknik heyet, takım savunmasının hatasıza yakın uygulanması için futbolculara uyarılarda bulundu.

Ligde deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmada Gençlerbirliği ile 3-3, Boluspor'la 1-1 berabere kalıp evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, rakiplerine toplam 6 kez gol izni verdi. Seyircisi önünde Pendikspor'u yenerek 3 puanla tanışmak isteyen Altınordu, alacağı galibiyetle aynı zamanda düşme hattından kurtulmayı da hedefliyor. İzmir ekibi 2018'de Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği rakibine 2-1 mağlup olmuştu.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Pendikspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da savunma uyarısı - Son Dakika

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