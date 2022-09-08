Ligde deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmada Gençlerbirliği ile 3-3, Boluspor 'la 1-1 berabere kalıp evinde Sakaryaspor 'a 2-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, rakiplerine toplam 6 kez gol izni verdi. Seyircisi önünde Pendikspor'u yenerek 3 puanla tanışmak isteyen Altınordu, alacağı galibiyetle aynı zamanda düşme hattından kurtulmayı da hedefliyor. İzmir ekibi 2018'de Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Kaynak: DHA

Pendikspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altınordu'da savunma uyarısı - Son Dakika

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