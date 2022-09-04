Göztepe'de Cisse transferi uzadı - Son Dakika
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Göztepe'de Cisse transferi uzadı

04.09.2022 12:06
Göztepe'de Cisse transferi uzadı

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Göztepe gözünü transferlere çevirdi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Göztepe gözünü transferlere çevirdi. Sarı-kırmızılıların prensipte anlaşma sağladığı orta saha Ibrahima Cisse transferi uzadı.

Belçika'nın FC Seraing takımında forma giyen Gineli oyuncu İzmir'e geldi. Ancak Cisse yapılan ilk sağlık kontrollerinden geçemedi. Yeniden kontrole giren 28 yaşındaki futbolcu bu defa testleri geçti. Göztepe'nin başka bir aksilik yaşanmaması halinde Ibrahime Cisse ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Cisse kariyerinde Standard Liege, Mechelen, Tours, Fulham ve FC Seraing takımlarında oynadı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Cisse transferi uzadı - Son Dakika

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