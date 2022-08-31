Göztepe'de Cisse tamam - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de Cisse tamam

31.08.2022 11:04
Göztepe'de Cisse tamam

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Göztepe, transfere yoğunlaştı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Göztepe, transfere yoğunlaştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden, Göztepe'nin hakim ortağı olan Sport Republic'in kulübü Southampton'da görev yapan kaleci Mateusz Lis'le ilgilenen sarı-kırmızılılar, orta saha Ibrahima Cisse'nin transferini bitirdi. Belçika'nın FC Seraing takımında forma giyen Gineli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Hafta sonuna kadar İzmir'e geleceği öğrenilen 28 yaşındaki futbolcuyla bir aksilik yaşanmazsa sözleşme imzalanacak. Belçika'da Standard Liege ekibinde vitrine çıkan Cisse, aynı ülkede Mechelen'de top koşturdu. Bu kulübün ardından Fransa'nın yolunu tutan oyuncu, Tours takımında görev yapıp Fulham'a transfer oldu. Fulham'da Premier Lig'e yükselme sevinci yaşayan Cisse, tekrar Belçika'ya döndü. Son olarak FC Seraing'de oynayan deneyimli futbolcu, geçen sezon 34 maça çıktı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti Aşiret düğününde ağızları açık bırakan takı! Damada 4.2 milyon TL, geline ise 5 kilo altın takıldı Aşiret düğününde ağızları açık bırakan takı! Damada 4.2 milyon TL, geline ise 5 kilo altın takıldı
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Cisse tamam - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:08:52. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe'de Cisse tamam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement