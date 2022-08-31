Göztepe'de Cisse tamam

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Göztepe, transfere yoğunlaştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden, Göztepe'nin hakim ortağı olan Sport Republic'in kulübü Southampton'da görev yapan kaleci Mateusz Lis'le ilgilenen sarı-kırmızılılar, orta saha Ibrahima Cisse'nin transferini bitirdi. Belçika'nın FC Seraing takımında forma giyen Gineli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Hafta sonuna kadar İzmir'e geleceği öğrenilen 28 yaşındaki futbolcuyla bir aksilik yaşanmazsa sözleşme imzalanacak. Belçika'da Standard Liege ekibinde vitrine çıkan Cisse, aynı ülkede Mechelen'de top koşturdu. Bu kulübün ardından Fransa'nın yolunu tutan oyuncu, Tours takımında görev yapıp Fulham'a transfer oldu. Fulham'da Premier Lig'e yükselme sevinci yaşayan Cisse, tekrar Belçika'ya döndü. Son olarak FC Seraing'de oynayan deneyimli futbolcu, geçen sezon 34 maça çıktı.

- İzmir