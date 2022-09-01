Altay'da Özgür'ün oynaması zor - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'da Özgür'ün oynaması zor

01.09.2022 11:29
Altay'da Özgür'ün oynaması zor

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 3 maçını kaybeden ve pazar günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek moral bulmak isteyen Altay'da sol bek Özgür Özkaya'nın forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 3 maçını kaybeden ve pazar günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek moral bulmak isteyen Altay'da sol bek Özgür Özkaya'nın forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Geçen hafta iç sahada oynanan Ankara Keçiörengücü maçının 28'inci dakikasında sakatlanarak yerini İranlı Naderi'ye bırakmak zorunda kalan tecrübeli savunmacının bu hafta riske edilmemesi bekleniyor.

Üst adalesindeki ağrıları nedeniyle MR'ı çekilen Özgür'den gelecek sonuç merakla beklenirken, teknik ekip iyi haber gelse bile deneyimli futbolcuyu Adana temsilcisi karşısında dinlendirmeyi planlıyor. Siyah-beyazlılarda U18 Milli Takımı'ndan dönen sol stoper Efe Sarıkaya ise kadroda yer alacak. İzmir ekibinde geçen sezonki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden santrfor Deniz Kadah, yine görev yapamayacak.


- İzmir
YORUMLAR
500
Genç horozlar yeni sezona iddialı hazırlanıyor Genç horozlar yeni sezona iddialı hazırlanıyor Adanaspor, Berkan Güner'i kadrosuna kattı Adanaspor, Berkan Güner'i kadrosuna kattı
Kaynak: DHA

Özgür Özkaya, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Özgür'ün oynaması zor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
10:51 Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dikkat çeken olay! Evli muavine kaçan Ayşe Bağcı'ya yaşadıklarından sonra ailesi sahip çıktı
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:45 Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi
10:35 Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı
10:38 Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı
10:31 Emre Belözoğlu'na UEFA'dan şok! Teknik direktörlükten men edildi
10:14 KOSGEB'in faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği başvuruları hakkında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 11:32:07. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'da Özgür'ün oynaması zor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement