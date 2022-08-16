Altay eski dostlara karşı - Son Dakika
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Altay eski dostlara karşı

16.08.2022 11:41
Altay eski dostlara karşı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk haftayı puansız kapatan Altay, pazar günü Pendikspor deplasmanında eski futbolcularına rakip olacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk haftayı puansız kapatan Altay, pazar günü Pendikspor deplasmanında eski futbolcularına rakip olacak. Bu sezon tarihinde ilk kez ligde boy gösteren İstanbul ekibinin kadrosunda daha önce Altay forması giymiş 6 futbolcu yer alıyor. Geçen sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı terleten Leandro Kappel, Khaly Thiam ve Murat Akça'nın yanı sıra 2020-21 sezonunda İzmir ekibiyle Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Adrien Regattin ve Berkay Sülüngöz bu kez Pendikspor'un başarısı için ter dökecek.

Bu 5 futbolcu, 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu olarak kupa sevinci yaşadıkları Altay karşısında farklı duygularla sahaya çıkacak. Play-Off şampiyonluğunun kazanıldığı o sezonun devre arasında Altay'dan ayrılan kaleci Burak Öğür de Pendik temsilcisinin kadrosunda yer alırken, kırmızı-beyazlı ekibin başında teknik adam olarak Altay'ın eski çalıştırıcısı Osman Özköylü görev yapıyor. Altay'dan tanıdığı eski 5 öğrencisini yeni takımına transfer ettiren teknik patron Özköylü, geçen sezon Pendikspor'la 2'nci Lig'de kupa kaldırdı.

NADERI TAMAM

Transfer yasaklısı Altay, iç transferde geçen hafta yeniden anlaşmaya vardığı İranlı sol bek Mohammed Naderi'nin imzasını resmen duyurdu. Naderi, Başkan Ayhan Dündar ile bir araya gelerek kendisini yeniden siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 25 yaşındaki Naderi geçen sezon Altay formasıyla 24 maçta 1 gol atmıştı.


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Kaynak: DHA

Pendikspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay eski dostlara karşı - Son Dakika

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